27 ноября 2018, вторник

Крымчане собираются у здания "суда" в Симферополе для поддержки украинских моряков

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Крымчане собираются у здания

Жители Крыма собираются у здания Киевского районного "суда" Симферополя, чтобы поддержать задержанных ФСБ РФ украинских моряков, которым будут избирать меру пресечения.

Как сообщает Крым.Реалии, среди присутствующих – крымскотатарские активисты Нариман Джелял и Заир Смедля. Джелял в комментарии журналистам выразил надежду, что украинские моряки узнают, что их пришло поддержать много людей, которые несогласны с действиями России.

Как сообщила "уполномоченный" по правам человека в Крыму Людмила Лубина, на процесс доставят только половину задержанных украинских моряков.

"Я точно не знаю, но доставят человек 10-12. Наверное, это связано с мерами безопасности. Представьте, сколько всего нужно, чтобы их привезти. Тем более, что по процессу ничего не нарушается. Меру пресечения должны избрать в течение трех суток", –  цитирует Лубину сепаратистское издание Крыминформ.

По словам Лубиной, остальные задержанные моряки сейчас находятся на территории воинской части, пообщаться с ними ранее она не смогла. Еще трое моряков с задержанных украинских кораблей в настоящее время находятся в медицинских учреждениях. Лубина рассказала, что их жизни ничего не угрожает.

"Повреждены мягкие ткани, кости целы, сухожилия - нормально. Думаю, дня три-четыре – и их уже будут выписывать", – сообщила она.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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