«Молчи о танках»: пенсионерка пыталась рассказать о взрывах в Крыму, но «бдительная» соседка ее остановила — видео 16 августа, 17:05 Многие крымчане предпочитают молчать, чтобы не обращать на себя внимание силовиков (Фото:Скриншот видео CrimeaUA1/Twitter)

За восемь лет с оккупации Россией Крыма атмосфера страха и взаимных подозрений среди местных жителей настолько усилилась, что они уже и не знают, о чем им говорить можно, а о чем нельзя.

Показательное в этом смысле видео было опубликовано в соцсетях во вторник, 16 августа, на фоне взрывов на территории воинской части ВС РФ в Джанкойском районе.

Комментируя данное происшествие, одна из местных жительниц, оказавшаяся непосредственным очевидцем событий, попыталась рассказать о них, однако, как только речь зашла о бегстве российских военных, ее соседка сразу же проявила свою «гражданскую ответственность».

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«Я смотрю, бахкает-бахкает. Я вышла на огород. Смотрю, солдаты на танках уезжают оттудова…», — рассказала пенсионерка, когда вдруг почувствовала тычки локтем от сидевшей рядом женщины.

Таким образом бдительная сторонница РФ решила помешать ей выболтать «секретную», по ее мнению, информацию.

«Молчи про танки», — прошипела она на свою знакомую, после чего та сразу же замолчала.

Утром 16 августа на территории российской воинской части в районе Джанкоя произошла серия взрывов.

Сначала в минобороны РФ утверждали, что причиной стало якобы случайное возгорание, однако позже заявили, что речь идет о «диверсии».

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно с этим под Джанкоем загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

За этим послендовала первая волна массового бегства россиян с оккупированного ими украинского полуострова.

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