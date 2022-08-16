«Молчи о танках»: пенсионерка пыталась рассказать о взрывах в Крыму, но «бдительная» соседка ее остановила — видео

16 августа, 17:05
Многие крымчане предпочитают молчать, чтобы не обращать на себя внимание силовиков (Фото:Скриншот видео CrimeaUA1/Twitter)

Многие крымчане предпочитают молчать, чтобы не обращать на себя внимание силовиков (Фото:Скриншот видео CrimeaUA1/Twitter)

За восемь лет с оккупации Россией Крыма атмосфера страха и взаимных подозрений среди местных жителей настолько усилилась, что они уже и не знают, о чем им говорить можно, а о чем нельзя.

Показательное в этом смысле видео было опубликовано в соцсетях во вторник, 16 августа, на фоне взрывов на территории воинской части ВС РФ в Джанкойском районе.

Читайте также:
«Аж автобус шевелится!». Очевидцы сняли грандиозный фейерверк на арсенале РФ в районе Джанкоя — видео

Комментируя данное происшествие, одна из местных жительниц, оказавшаяся непосредственным очевидцем событий, попыталась рассказать о них, однако, как только речь зашла о бегстве российских военных, ее соседка сразу же проявила свою «гражданскую ответственность».

Видео дня

«Я смотрю, бахкает-бахкает. Я вышла на огород. Смотрю, солдаты на танках уезжают оттудова…», — рассказала пенсионерка, когда вдруг почувствовала тычки локтем от сидевшей рядом женщины.

Читайте также:
Снаряды со взорвавшейся под Джанкоем базы ВС РФ разбросало по округе — видео

Таким образом бдительная сторонница РФ решила помешать ей выболтать «секретную», по ее мнению, информацию.

«Молчи про танки», — прошипела она на свою знакомую, после чего та сразу же замолчала.

https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1559479015261421568

Утром 16 августа на территории российской воинской части в районе Джанкоя произошла серия взрывов.

Сначала в минобороны РФ утверждали, что причиной стало якобы случайное возгорание, однако позже заявили, что речь идет о «диверсии».

Читайте также:
ВСУ показали, как выглядела площадка для хранения боеприпасов на базе РФ под Джанкоем до взрыва — видео

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM

Кроме того, параллельно с этим под Джанкоем загорелась трансформаторная станция.

Читайте также:
РФ могла использовать горящую в Крыму трансформаторную станцию для воровства электричества с ЗАЭС — Подоляк

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

За этим послендовала первая волна массового бегства россиян с оккупированного ими украинского полуострова.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Российская агрессия Российские военные Джанкой Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Появляется шанс заработать, но не поддавайтесь иллюзиям

Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком

16 августа, 16:10
Мнения
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

16 августа, 16:05
Мнения
Артем Ваганов
Финансовый советник iplan.ua, соучредитель iPlan Talks
Доллар. Покупать или продавать?

Курс гривны к доллару не покидает топ обсуждаемых тем. Война стимулирует спекулянтов искать, как заработать на курсовой разнице. НБУ, в свою очередь, пытается регулировать этот вопрос, внедряя ограничительные меры.

16 августа, 15:00
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X