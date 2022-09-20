Крымская боевая чайка. В оккупированном Крыму появилось новое подпольное сопротивление

20 сентября, 15:55
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Крымские боевые чайки распространили на оккупированном полуострове плакаты с разными надписями (Фото:Жовта стрічка/Telegram)

Крымские боевые чайки распространили на оккупированном полуострове плакаты с разными надписями (Фото:Жовта стрічка/Telegram)

Во временно оккупированном Крыму начало действовать новое сопротивление подполья Крымская боевая чайка. Там оккупантов предупреждают, что наказание за совершенные преступления неизбежно.

Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

Крымские боевые чайки распространили плакаты с рисунком "бавовни" с подписью «Сезон кримської бавовни настав, біжи, москаль» и изображением марионетки Кремля Сергея Аксенова в виде гоблина с подписью «Біжи, гобліне, біжи».

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В представительстве также рассказали, что аэропорт Симферополя, не работающий с 24 февраля, будет закрыт до 28 сентября. До этой же даты в оккупированном Севастополе продлили "желтый уровень" террористической угрозы.

В Крыму на заправках вешают объявления, где ищут «добровольцев» в российскую 810-ю бригаду морской пехоты для выполнения задач «специальной военной операции ». По данным Генштаба, эта бригада потеряла 85% личного состава.

По состоянию на 20 сентября в оккупированном Крыму уже состоялись похороны не менее 156 солдат армии РФ. В представительстве предполагают, что 78 из них были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Крым Партизаны Оккупация Крыма Война России против Украины

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