Крыма много не бывает. Власти Черновцов оконфузились с картой, на которой изобразили сразу два полуострова

В Черновцах во время акции по случаю Дня Европы произошел конфуз с картой, на которой изобразили сразу два Крыма.
"Географическую аномалию" заметили на баннере, на фоне которого выступали участники мероприятия.
При этом пользователи соцсетей отреагировали на это по-разному.
Одни посчитали, что необходимо установить виновников ошибки, так как за баннер было заплачено из бюджетных средств.
При этом другие отнеслись к ситуации с юмором, отметив, что Крыма "много не бывает".
Ранее сообщалось, что в Португалии сделали сюжет об Украине, показав карту страны без Крыма.
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