Крыма много не бывает. Власти Черновцов оконфузились с картой, на которой изобразили сразу два полуострова

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Пользователи отнеслись к конфузу по-разному

Пользователи отнеслись к конфузу по-разному

В Черновцах во время акции по случаю Дня Европы произошел конфуз с картой, на которой изобразили сразу два Крыма.

"Географическую аномалию" заметили на баннере, на фоне которого выступали участники мероприятия.

При этом пользователи соцсетей отреагировали на это по-разному.

Одни посчитали, что необходимо установить виновников ошибки, так как за баннер было заплачено из бюджетных средств.

При этом другие отнеслись к ситуации с юмором, отметив, что Крыма "много не бывает".

Ранее сообщалось, что в Португалии сделали сюжет об Украине, показав карту страны без Крыма.

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