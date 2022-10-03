Крымчане ежедневно передают ВСУ информацию о запуске российских ракет из Черного моря 3 октября, 21:17 В разных частях украинского полуострова жители продолжают фиксировать активность военных самолетов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Жители временно оккупированного Крыма ежедневно сообщают ВСУ информацию о запусках ракет из акватории Черного моря.

Об этом сообщает в Facebook представительство президента Украины в Крыму.

«Жители оккупированного Крыма продолжают ежедневно сообщать нам о запусках российских ракет из акватории Черного моря — все эти снаряды улетают в сторону украинских городов», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в разных частях украинского полуострова жители продолжают фиксировать активность военных самолетов, предположительно стреляющих ракетами по городам Украины.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.