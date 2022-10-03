Крымчане ежедневно передают ВСУ информацию о запуске российских ракет из Черного моря

3 октября, 21:17
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В разных частях украинского полуострова жители продолжают фиксировать активность военных самолетов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В разных частях украинского полуострова жители продолжают фиксировать активность военных самолетов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Жители временно оккупированного Крыма ежедневно сообщают ВСУ информацию о запусках ракет из акватории Черного моря.

Об этом сообщает в Facebook представительство президента Украины в Крыму.

«Жители оккупированного Крыма продолжают ежедневно сообщать нам о запусках российских ракет из акватории Черного моря — все эти снаряды улетают в сторону украинских городов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также сообщается, что в разных частях украинского полуострова жители продолжают фиксировать активность военных самолетов, предположительно стреляющих ракетами по городам Украины.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/470020155172015

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

https://www.youtube.com/embed/kxi0WyVRPb0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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