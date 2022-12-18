Зеленский — о начале операции по освобождению Крыма: Она уже продолжается в головах людей 18 декабря, 15:39 8 октября в оккупированном Крыму произошел взрыв на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сама операция по освобождению оккупированного Россией Крыма еще не началась, но этот процесс уже идет «в головах людей».

Об этом он сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, опубликованном в воскресенье, 18 декабря.

Зеленского спросили, началась ли операция по освобождению Крыма — он рассмеялся и назвал этот вопрос сложным. Президент пообещал: если это произойдет, то «вы об этом обязательно услышите».

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«Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. В нашем внутреннем желании, в прочности общества, в единстве отношения к этому. И это очень важно», — сказал президент.

По его словам, одних слов «Крым — это Украина» мало, и нужно быть готовыми к тому, что полуостров «просто так никто не отдаст».

«Отвоевание всегда начинается с общества, желания, готовности. Поэтому я считаю, что начало есть», — добавил глава государства.

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.