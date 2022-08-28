В Крыму раздаются взрывы вблизи мыса Фиолент
Сообщается о взрывах вблизи мыса Фиолент (Фото:ЧП / Севастополь / Telegram)
Вечером в воскресенье, 28 августа, в оккупированном Крыму раздались взрывы вблизи мыса Фиолент под Севастополем. Оккупанты утверждают, что сбили беспилотник.
Об этом, в частности, сообщает Суспільне со ссылкой на слова местных жителей.
Местные пророссийские телеграмм-каналы также публикуют видео, на которых слышны взрывы в районе Фиолента. Пишут, что там раздается сирена.
Местные паблики также сообщают о 10 взрывах в Казачьей бухте, также располагающейся возле Севастополя.
Марионетка Кремля так называемый губернатор Севастополя утверждает, что сработала система ПВО.
"По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем", – написал российский гауляйтер в Telegram.
Возможно, в Севастополе россияне сбили свою же ракету, упавшею после запуска. Такая информация появилась в одном из российских пабликов.
Ранее сегодня взрывы слышали в районе оккупированной Россией Алупки и Симеиза. Местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО и одновременно начале пожара в лесу.
Позже в МЧС РФ заявили, что дым у Симеиза оказался «загоранием листвы», а пожар локализовали.
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