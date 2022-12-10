«Бавовна» в Крыму. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в районе аэродромов Симферополя, Севастополя и Джанкоя 10 декабря, 21:01 В Крыму слышны взрывы (Фото:Reuters)

Вечером в субботу, 10 декабря, появились сообщения о взрывах в оккупированном Крыму, в том числе вблизи Симферополя, Севастополя и Джанкоя. Оккупационные власти традиционно заявляют о «работе ПВО».

О звуках взрывов в Крыму сообщают местные телеграм-каналы. В частности «сильный хлопок» слышали в районе аэропорта Севастополя.

Телеграм-каналы сообщают также о взрыве в Джанкое.

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Между тем, марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов подтвердил звуки взрывов возле Симферополя. Он уверяет, что над оккупированным городом отработала система ПВО.

«Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он.

Фото: Скриншот из телеграм-канала кремлевской марионетки Сергея Аксенова

Как сообщалось, сегодня утром в Крыму загорелась казарма, где разместили несколько сотен оккупантов. Предварительно есть погибшие и раненые.