Утро с «огоньком». В украинской разведке прокомментировали «бавовну» в оккупированном Крыму 24 июля, 14:47 Одна из «бавовн» в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

«Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов является адским и с „огоньком“. И безусловно, настроение среди личного состава, среди оккупационной администрации от этих событий не улучшается. Многие из них уже вывезли свои семьи», — сказал Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, некоторые не сделали это, только потому что им не разрешают.

«У врага формируются устойчивое понимание, что Крым для них — не тыл и не является безопасной территорией», — подчеркнул он.

Юсов добавил, что пока в силах оккупантов добровольно покинуть украинский полуостров.

В Крыму, в понедельник, 24 июля, оккупанты заявили о попадании в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников. По его версии, 11 дронов «нейтрализовали».

Оккупанты «в целях безопасности» приостанавливали движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, а также анонсировали «эвакуацию» сел в радиусе пяти километров от места взрывов.

В течение последней недели Россия регулярно атаковала юг Украины, нанося удары по Николаеву и Одессе. В частности, оккупанты использовали Ониксы — противокорабельные ракеты, которые запускают с берегового комплекса Бастион с территории оккупированного Крыма.

Они сначала летят на большой высоте со скоростью — более 3000 км/ч, а во время захода на цель опускаются до 10−15 метров. В Воздушных силах объяснили, что их «обнаружить сложно, не то что сбить», ведь ракеты летят очень низко и бьют по морскому побережью.