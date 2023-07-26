«Бавовна» в оккупированном Крыму: ранены шесть российских военных — СМИ 26 июля, 12:45 Одна из «бавовн» в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

В оккупированном Крыму шесть российских военных были ранены в результате удара по ремонтному батальону, сообщает ASTRA в Telegram.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что накануне утром в Красногвардейскую больницу с различными ранениями были доставлены шесть российских военных.

Они получили ранения во вторник, 25 июля, в результате попадания по их расположению.

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Оккупанты подозревают, что это были ракеты Storm Shadow. Повреждено одно из строений расположения.

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За прошедшую и эту недели в Крыму было несколько попаданий в склады с боеприпасами. 19 июля на полигоне возле Старого Крыма горел и взрывался более суток склад боеприпасов армии РФ. 22 июля после взрывов вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя, оккупанты заявили о «детонации на складе боеприпасов». А 24 июля гауляйтер Сергей Аксенов заявил о попадании под Джанкоем.