«Бавовна» на полуострове. Российские оккупанты заявили, что ночью дроны атаковали Крым

19 июня, 10:19
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Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Ночью в понедельник, 19 июня, оккупированный Россией Крым атаковали дроны, об этом заявил так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, ночью на севере Крыма работала ПВО «по двум БПЛА, летевшим на малой высоте».

Однако, где именно летали дроны, оккупант не сообщил.

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По данным СМИ, во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Видео дня

Проект Крым.Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Дроны Война России против Украины

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