Российские оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали дроны

4 июня, 12:33
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Российские оккупанты заявили, что дроны атаковали Крым (Фото:t.me/krymrealii)

Российские оккупанты заявили, что дроны атаковали Крым (Фото:t.me/krymrealii)

Российские оккупанты заявили, что в ночь на воскресенье, 4 июня, Крым атаковали дроны.

Так называемый «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил в Telegram, что за прошедшую ночь ПВО россиян сбило пять БПЛА, еще четыре — якобы заглушены и посажены средствами РЭБ.

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В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое.

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По словам коллаборанта, на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Война России против Украины

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