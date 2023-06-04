Российские оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали дроны 4 июня, 12:33 Российские оккупанты заявили, что дроны атаковали Крым (Фото:t.me/krymrealii)

Российские оккупанты заявили, что в ночь на воскресенье, 4 июня, Крым атаковали дроны.

Так называемый «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил в Telegram, что за прошедшую ночь ПВО россиян сбило пять БПЛА, еще четыре — якобы заглушены и посажены средствами РЭБ.

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В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое.

По словам коллаборанта, на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.