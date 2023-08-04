Российские оккупанты заявили, что над Крымом ночью сбили 13 беспилотников 4 августа, 08:35 Одні з вибухів в окупованому Криму (Фото:REUTERS/Stringer)

Над оккупированным Крымом в ночь на пятницу, 4 августа, якобы были сбиты 13 беспилотников самолетного типа.

Об этом заявили в Минобороны страны-агрессора РФ.

Оккупанты утверждают, что десять беспилотников были сбиты, а три — «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы. По словам россиян, пострадавших и разрушений нет.

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В ночь на пятницу, 4 августа, в оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Особенно громко было в Феодосии.

30 июля в минобороны страны-агрессора России заявляли, что оккупированный Крым «атаковали» сразу 25 беспилотников. По версии оккупантов, 16 из них «сбили».

Вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму взорвался склад боеприпасов российских войск. По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ.

24 июля взрывы произошли на аэродроме в поселке Веселое под Джанкоем, а 22 июля — на аэродроме Октябрьское, где, по данным росСМИ, хранилось три тонны артснарядов.