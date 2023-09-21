ВСУ подтвердили ночной удар по российскому военному аэродрому в Саках 21 сентября, 14:00 «Бавовна» в оккупированном Крыму (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что в ночь на четверг, 21 сентября, Силы обороны нанесли комбинированный удар по военному аэродрому российских оккупантов возле города Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ в Telegram.

В ночь на 21 сентября Украина атаковала своими ракетами Нептун аэродром Саки, нанеся серьезные повреждения технике оккупантов. Как рассказали источники NV, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК Панцирь.

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Там же расположена база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти БПЛА используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты Нептун.

Инфографика: NV

Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.



14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.

20 сентября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. ВСУ подтвердило поражение командного пункта Черноморского флота РФ возле Верхнесадового рядом с Севастополем. Источники NV в Службе безопасности Украины рассказали, что во время спецоперации СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ были поражены живая сила россиян и дорогие военные системы, которые были на этой базе.

