«Бавовна» на полуострове. Российские оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали около 30 БПЛА 18 июля, 07:42 Оккупированный Крым (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты заявили, что ночью во вторник, 18 июля Крым атаковали БПЛА.

Так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов заявил в Telegram, что ночью на востоке Крыма ПВО сбили девять БПЛА.

Оккупант утверждает, что еще 19 беспилотников посадили силами РЭБ.

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По его словам, никто не пострадал.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.