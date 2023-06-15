Российские оккупанты заявили, что Крым атаковали беспилотники 15 июня, 07:46 Оккупанты заявили, что 15 июня Крым атаковали беспилотники (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в четверг, 15 июня Крым атаковали беспилотники.

По его словам, за сегодняшнюю ночь и утро над территорией Крыма зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ.

Оккупант заявил, что один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево.

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Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла.

Центр нацсопротивления сообщал, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают меры по поиску подполья.