Российские оккупанты заявили, что ночью беспилотники атаковали Севастополь

25 мая, 07:43
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Дым после одних из взрывов в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Дым после одних из взрывов в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты заявили, что ночью в четверг, 25 мая беспилотники атаковали Севастополь.

Так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что ночью в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота якобы сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

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По его словам, «никакие объекты в городе не пострадали».

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7 мая российские оккупанты заявляли, что беспилотники атаковали Крым.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром, 6 мая прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Севастополь Война России против Украины

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