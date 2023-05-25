Российские оккупанты заявили, что ночью беспилотники атаковали Севастополь 25 мая, 07:43 Дым после одних из взрывов в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты заявили, что ночью в четверг, 25 мая беспилотники атаковали Севастополь.

Так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что ночью в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота якобы сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

Видео дня

По его словам, «никакие объекты в городе не пострадали».

7 мая российские оккупанты заявляли, что беспилотники атаковали Крым.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром, 6 мая прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.