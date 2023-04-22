В Крыму прогремели взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО 22 апреля, 11:34 22 апреля в Крыму были слышны зыки взрывов (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты заявили, что в Крыму сработала система ПВО.

«В небе над Крымом отработали силы ПВО», — написал в субботу, 22 апреля «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, «повреждений и пострадавших нет».

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В соцсетях утром 22 апреля сообщалось, что в Крыму были слышны звуки взрывов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет использовать любое не запрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма.

14 апреля первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина рассматривает как военный, так и дипломатический пути для освобождения Крыма.

