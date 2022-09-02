Войска РФ перекрывали Керченский мост, вывозили семьи и награбленное — ОК Юг

2 сентября, 21:44
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Войска РФ во временно оккупированном Херсоне и области обворовывают частные дома (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ во временно оккупированном Херсоне и области обворовывают частные дома (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты перекрывали Керченский мост, чтобы вывезти свои семьи и награбленное из Украины.

Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос ведущего, наблюдает ли командование движение россиян из Херсона в сторону крымского полуострова, Гуменюк ответила утвердительно.

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«Да, такое движение есть. И они не зря перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно: и подтягивая резервы, и вывозя то, что им самое ценное — награбленное и свои семьи», — сказала она.

Ранее Нацполиция Херсонской области сообщала, что войска РФ во временно оккупированном Херсоне и области обворовывают частные дома и вывозят имущество местных жителей на угнанных машинах.

https://www.youtube.com/embed/Kxt00ZaQ8xs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Войска РФ Керченский мост

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