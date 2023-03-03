Войска РФ на крымских пляжах вырыли 200 км окопов — ОК Юг
Окопы во временно оккупированной Евпатории (Фото:Скриншот видео Погляд Назара/Telegram)
Российские войска в оккупированном Крыму вырыли около 200 км окопов на пляжах. Таким образом россияне готовятся к высадке украинского десанта.
Об этом сообщил спикера оперативного командования Юг Владислав Назаров в Telegram.
«Траншеи около 200 км вырыли оккупанты вдоль крымских пляжей», — пишет он.
Назаров также выставил видео окопов во временно оккупированной Евпатории.
Спикер объяснил, что таким образом армия РФ пытается уберечься от высадки украинского десанта.
Ранее в украинской разведке сообщали, что оккупанты уже готовятся к операции ВСУ по освобождению Крыма.
30 сентября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны.