Войска РФ на крымских пляжах вырыли 200 км окопов — ОК Юг

3 марта, 22:58
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Окопы во временно оккупированной Евпатории (Фото:Скриншот видео Погляд Назара/Telegram)

Окопы во временно оккупированной Евпатории (Фото:Скриншот видео Погляд Назара/Telegram)

Российские войска в оккупированном Крыму вырыли около 200 км окопов на пляжах. Таким образом россияне готовятся к высадке украинского десанта.

Об этом сообщил спикера оперативного командования Юг Владислав Назаров в Telegram.

«Траншеи около 200 км вырыли оккупанты вдоль крымских пляжей», — пишет он.

Назаров также выставил видео окопов во временно оккупированной Евпатории.

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Спикер объяснил, что таким образом армия РФ пытается уберечься от высадки украинского десанта.

Ранее в украинской разведке сообщали, что оккупанты уже готовятся к операции ВСУ по освобождению Крыма.

30 сентября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны.

https://www.youtube.com/embed/xbEZPHJmC-s
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Войска РФ

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