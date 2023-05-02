Принудить к «жесту доброй воли». Россию нужно отрезать от Крыма — украинская разведка

2 мая, 11:56
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В ГУР заявили, что Россию нужно отрезать от Крыма (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В ГУР заявили, что Россию нужно отрезать от Крыма (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россию нужно отрезать от Крыма — принудить к «жесту доброй воли», заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, комментируя идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от РФ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

«Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины», — заявил Бен Ходжес.

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Представитель ГУР согласился с оценками Ходжеса, отметив его значительную поддержку Украины.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - сказал Черняк.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

Черняк заявил, что километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в РФ – это правильная реакция.

"ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть" - сказал представитель ГУР.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Украинская разведка Война России против Украины

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