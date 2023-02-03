Возвращение Крыма до лета. На Банковой оценили амбициозное заявление Буданова 3 февраля, 16:18 Взрывы на российской авиабазе в Новофедоровке, 9 августа (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV оценил амбициозное заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что Украина вернет Крым до лета.

«Я с большой симпатией отношусь к руководителю ГУР. Кирилл Алексеевич, на мой взгляд, сегодня наиболее четко понимает и ресурсные возможности Украины, и ресурсные возможности России. В первую очередь ресурсные возможности России, какова психология в России, как она будет защищаться, по крайней мере, пробовать это делать» — заявил Подоляк в ответ на вопрос Radio NV, соглашается ли он с оптимистическим сценарием Буданова, согласно которому Украина освободит Крым до лета.

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По словам советника главы ОП, Буданов «не руководствуется какой-то абстракцией, чтобы что-то сказать».

«Он руководствуется исключительно детальным анализом тех ресурсов, которые в России остались; того психологического состояния и общества, и армии; тех конфликтов, которые сегодня постепенно нарастают в окружении Путина, и понимание логики войны. Это очень важно! … Сегодня главное — сосчитать математику войны, сосчитать паритет в этой войне и сделать то, что нам нужно сделать. И зайти в Крым обязательно нужно как можно скорее», — подчеркнул Подоляк.

Еще 30 сентября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска из Крыма.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

Ходжес заявил, что для освобождения Крыма нужно будет изолировать полуостров от РФ, разрушив Керченский мост.

При этом генерал подверг критике администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.