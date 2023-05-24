«Оставим, как путь к отступлению». В ГУР заявили, что пока не будут полностью уничтожать Крымский мост

24 мая, 18:45
Поделиться:
Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что на данном этапе украинские силы не планируют уничтожать Керченский мост во временно оккупированном Крыму.

В интервью для Welt, отвечая на вопрос, будет ли Украина уничтожать Керченский мост, Скибицкий сказал: «Мы оставим его им как путь к отступлению».

«Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью переполнен», — сказал представитель украинской разведки про мост.

Видео дня

8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, вспыхнул пожар. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль». Также оккупанты говорили и об «атаке беспилотников». В России взрыв назвали «терактом», а организаторами — «украинские спецслужбы».

Читайте также:

Пожар в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer) Крымский мост — опасный объект. Гуменюк рассказала подробности о планах бегства российских оккупантов из Крыма

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.

Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Разведка Керченский мост ГУР Вадим Скибицкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X