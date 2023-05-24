«Оставим, как путь к отступлению». В ГУР заявили, что пока не будут полностью уничтожать Крымский мост 24 мая, 18:45 Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что на данном этапе украинские силы не планируют уничтожать Керченский мост во временно оккупированном Крыму.

В интервью для Welt, отвечая на вопрос, будет ли Украина уничтожать Керченский мост, Скибицкий сказал: «Мы оставим его им как путь к отступлению».

«Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью переполнен», — сказал представитель украинской разведки про мост.

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8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, вспыхнул пожар. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль». Также оккупанты говорили и об «атаке беспилотников». В России взрыв назвали «терактом», а организаторами — «украинские спецслужбы».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.

Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».