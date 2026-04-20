«В Евпатории побережье застраивается». Крымчане рассказали NV о девелоперах оккупированного полуострова, его новых жителях и жизни старых

20 апреля, 09:16
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Все побережье Крыма активно застраивается (Фото: DR)

Все побережье Крыма активно застраивается (Фото: DR)

x1
0:00
-
18:58
Автор: Евгения Королева

NV поговорил с жителями Крыма, о том, что происходит на полуострове и чем здесь живут люди.

12 лет Крым находится под полным контролем Российской Федерации. За это время население полуострова было вынуждено приспособиться к новым реалиям и научиться жить при оккупационной власти. В то же время из-за вопросов безопасности и попыток российских властей заблокировать работу мессенджеров коммуникация с тамошними украинцами все больше усложняется.

Реклама

NV поговорил с тремя крымчанами о сегодняшних настроениях на полуострове и реальной картине жизни. Все собеседники NV из соображений безопасности не назвали свои фамилии.

Теги:   Жители Крыма Оккупация Крыма Крым Крымский мост Симферополь

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies