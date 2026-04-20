«В Евпатории побережье застраивается». Крымчане рассказали NV о девелоперах оккупированного полуострова, его новых жителях и жизни старых

NV поговорил с жителями Крыма, о том, что происходит на полуострове и чем здесь живут люди.

12 лет Крым находится под полным контролем Российской Федерации. За это время население полуострова было вынуждено приспособиться к новым реалиям и научиться жить при оккупационной власти. В то же время из-за вопросов безопасности и попыток российских властей заблокировать работу мессенджеров коммуникация с тамошними украинцами все больше усложняется.

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NV поговорил с тремя крымчанами о сегодняшних настроениях на полуострове и реальной картине жизни. Все собеседники NV из соображений безопасности не назвали свои фамилии.