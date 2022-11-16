Почему Крым все больше становится похож на ловушку для России — объясняет генерал Ходжес 16 ноября, 14:51 Плакат, посвященный взрыву на Крымском мосту, в Киеве (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ рассказал, почему Крым становится все больше похож на ловушку для России.

«Украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки, потому, например, Крым все более становится похож на ловушку для России», — сказал Ходжес НВ.

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Он отметил, что после повреждения Керченского моста у России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.

«Все другие способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря к Мариуполю, а потом на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены до одной, по факту, дороги. При этом подкрепление должно измеряться в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, нужных не только для войны, но и для содержания мирного населения на оккупированных территориях. Конечно, что-то они могут доставить кораблями, но все это выглядит очень ненадежно», — объяснил американский генерал.

14 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантами покинуть всю территорию Украины, в том числе Крым, так как это «природный котел».

А по мнению члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, прежде чем перейти к дальнейшей деоккупации Херсонской области и Крыма, Украина должна освободить Мелитополь.