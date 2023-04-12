Спутники зафиксировали новые траншеи и «зубы дракона» оккупантов на севере Крыма — фото 12 апреля, 22:25 На снимках от 21 марта показаны укрепления в районе села Совхозное Красноперекопского района Крыма (Фото:Brady Africk/Twitter)

На севере временно оккупированного Крыма россияне продолжают строить оборонительные сооружения. Спутники зафиксировали новые траншеи и ряды «зубов дракона» на украинском полуострове.

Спутниковые фото опубликовал в Twitter и проанализировал эксперт отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

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На снимках от 21 марта показаны укрепления в районе села Совхозное Красноперекопского района Крыма.

«Новые оборонительные сооружения России в Крыму содержат ряды зубов дракона и свежевырытые траншеи», — пишет Африк.

Инфографика: Brady Africk/Twitter

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.