Сопротивление в Крыму становится ощутимо проукраинским — Ташева

17 февраля, 16:56
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Сопротивление во временно оккупированном Крыму становится ощутимо проукраинским, убеждена постоянный представитель президента на украинском полуострове Тамила Ташева.

Во время брифинга в пятницу, 17 февраля, Ташева напомнила, что сопротивление в Крыму продолжается.

«Никогда с начала оккупации сопротивление не было таким ощутимо проукраинским и визуализировано проукраинским. Потому что сопротивление в Крыму к 2022 году больше касалось прав человека», — отметила она.

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По ее словам, сейчас на полуострове можно услышать украинские песни на свадьбах и в учебных аудиториях, а люди на улицах распространяют листовки с информацией о полномасштабном вторжении и о жертвах российской агрессии.

«Сейчас мы видим на стенах крымских домов надписи „Слава ВСУ“, крымчане посылают друг другу в частные сообщения фотографии с военным, который отправляет в известном всем направлении российский корабль. Видим многие другие виды сопротивления», — отметила представитель президента.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

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2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска из Крыма.

При этом, по данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Партизаны Тамила Ташева

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