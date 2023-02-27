Украину защищают более 10 тысяч жителей временно оккупированного Крыма

27 февраля, 18:16
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Проукраинский митинг в Симферополе, 26 февраля 2014 года (Фото:Прокуратура АР Крым)

Проукраинский митинг в Симферополе, 26 февраля 2014 года (Фото:Прокуратура АР Крым)

В составе ВСУ воюют более 10 тысяч жителей временно оккупированного Крыма, заявил заместитель постоянного представителя президента Украины на полуострове Денис Чистиков.

Об этом сообщает Укринформ.

«По данным Совета ветеранов Крыма, в ВСУ более 10 тысяч жителей Крыма с оружием в руках борются за территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал он.

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Чистиков добавил, что часть защитников Украины из Крыма присоединилась к ВСУ еще в 2014 году, а еще часть — после полномасштабного вторжения.

26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг «вернется в каждый уголок страны». Президент также отмечал, что освобождением Крыма ВСУ поставят историческую точку в попытках России ломать жизнь украинцам и народам Европы и Азии.

https://www.youtube.com/embed/0gBFZpzutJY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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