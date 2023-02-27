Украину защищают более 10 тысяч жителей временно оккупированного Крыма
Проукраинский митинг в Симферополе, 26 февраля 2014 года (Фото:Прокуратура АР Крым)
В составе ВСУ воюют более 10 тысяч жителей временно оккупированного Крыма, заявил заместитель постоянного представителя президента Украины на полуострове Денис Чистиков.
Об этом сообщает Укринформ.
«По данным Совета ветеранов Крыма, в ВСУ более 10 тысяч жителей Крыма с оружием в руках борются за территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал он.
Чистиков добавил, что часть защитников Украины из Крыма присоединилась к ВСУ еще в 2014 году, а еще часть — после полномасштабного вторжения.
26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг «вернется в каждый уголок страны».