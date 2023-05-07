На фоне «бавовни». В ОК Юг прокомментировали заявление ГУР о перемещении оккупантами флота из Крыма в РФ

7 мая, 08:01
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Взрывы в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Представительница Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя сообщение ГУР о перемещении оккупантами флота из Крыма в РФ, заявила, что россияне тяготеют к Новороссийску.

«Мы наблюдаем, что они тяготеют к Новороссийску, в том числе заходя туда для пополнения запасов. Они все реже заходят в севастопольские бухты, где неспокойно и они так «верят» в свою ПВО», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, оккупанты максимальное время проводят рассредоточенными по морской акватории, открытому морю, а когда есть возможность и потребность - они заходят именно в новороссийские порты.

Комментируя взрывы в Крыму, Гуменюк отметила, что "сезон продолжается".

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«И это вовсе не курортный сезон, а другого направления и это направление совпадает с направлением русского военного корабля для понаехавших, а для местных все спокойно», — сказала она.

В ГУР сообщали, что после случаев «бавовни» в оккупированном Крыму российские оккупанты переместили большинство своих военных кораблей в РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Наталья Гуменюк Война России против Украины

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