Боятся подрыва моста. Россияне усилили полицейский режим в оккупированном Крыму — Центр нацсопротивления 12 июня, 13:23 Российские оккупанты усилили полицейский режим в Крыму (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Во временно оккупированном Крыму россияне усиливают меры по поиску подполья, сообщил Центр нацсопротивления в понедельник, 12 июня.

Центр заявляет, что в связи с активизацией деятельности украинского подполья на полуострове противник усилил «меры безопасности» на пунктах въезда на незаконно построенный керченский мост.

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В центре добавили, что зафиксировано проведение более тщательной проверки личных документов, транспортных средств и документов на них.

«Обычно оккупанты проверяют историю браузера и подписки телеграмм и вайбер каналов. Также оккупантов интересует установлен ли на телефоне VPN чтобы обходить блокировку украинских сайтов», — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и чистить историю браузеров и отписываться от украинских Telegram-каналов перед выходом на улицу.

Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты проводят мероприятия по подготовке депортации населения на севере временно захваченного Крыма и похищению материально-культурных ценностей.