На фоне «бавовны». Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост — появились спутниковые фото

29 августа, 12:10
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Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)

Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)

Появились спутниковые фото вблизи Крымского моста, на которых видно, что оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить мост от атак БПЛА.

OSINT-исследователь H I Sutton в понедельник, 28 августа опубликовал в Twitter спутниковые снимки переправы.

По его словам, на снимках можно увидеть водные заграждения оккупантов на западных подступах к переправе после атаки надводных дронов.

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https://twitter.com/CovertShores/status/1696261789435183367
22 августа в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют затопить паромы для того, чтобы защитить незаконно построенный Крымский мост.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не защитят незаконно построенный Крымский мост от атак морских дронов, затапливая паромы в Черном море.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это был уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

26 июля 2023 года глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Пором Война России против Украины

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