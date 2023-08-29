На фоне «бавовны». Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост — появились спутниковые фото
Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)
Появились спутниковые фото вблизи Крымского моста, на которых видно, что оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить мост от атак БПЛА.
OSINT-исследователь H I Sutton в понедельник, 28 августа опубликовал в Twitter спутниковые снимки переправы.
По его словам, на снимках можно увидеть водные заграждения оккупантов на западных подступах к переправе после атаки надводных дронов.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.
Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.
Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.
Это был уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.
Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».
26 июля 2023 года глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.