В Крыму российские оккупанты массово закрашивают граффити партизан — фото

1 июля, 11:39
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Россияне массово закрашивают граффити партизан (Фото:https://t.me/yellowribbon_ua)

Россияне массово закрашивают граффити партизан (Фото:https://t.me/yellowribbon_ua)

В Крыму российские оккупанты массово закрашивают граффити партизан, сообщает движение Жовта стрічка в субботу, 1 июля.

Активисты движения рассказали в Telegram, что они заставляют офицеров ФСБ и их приспешников бегать и закрашивать граффити.

«К сожалению, другой краски, кроме синей, они не нашли. Видимо, это из-за того, что оккупанты знают, что скоро будет деоккупация», — говорится в сообщении.

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Фото: https://t.me/yellowribbon_ru
https://t.me/yellowribbon_ru
Фото: https://t.me/yellowribbon_ru
https://t.me/yellowribbon_ru
Фото: https://t.me/yellowribbon_ru

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявлял, что Украина имеет шанс деоккупировать временно оккупированный Крымский полуостров до конца лета. Однако для этого необходима военная поддержка Запада, в частности поставки ракетных систем большой дальности ATACMS.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Оккупант Война России против Украины

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