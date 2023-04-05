На фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ. В Крыму оккупанты готовятся к уличным боям — видео 5 апреля, 16:21 В Новофедоровке оккупанты готовятся к уличным боям (Фото:t.me/zsuwar)

В Крыму российские оккупанты готовятся к уличным боям.

Об этом говорится в сообщении канала Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами в Telegram в среду, 5 апреля.



Сообщается, что войска РФ готовятся к уличным боям в Новофедоровке.

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«В Новофедоровке (т.е. Крым) ничего не происходит…готовятся к уличным боям, но зачем, если в россми Крым под надежной защитой?», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона».

Эта линия укреплений находится на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское.