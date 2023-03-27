В Крыму растут проукраинские настроения — министерство 27 марта, 16:14 В Минреинтеграции заявили, что в Крыму растут проукраинские настроения (Фото:t.me/minre_ru)

В Крыму растут проукраинские настроения, сообщило Минреинтеграции в понедельник, 27 марта.

В ведомстве рассказали, что на улицах временно оккупированных населенных пунктов полуострова существенно увеличилось количество желтых лент, патриотических граффити и открыток с антивоенными призывами.

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«Таким образом, неравнодушные граждане дают понять, что возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно», — говорится в сообщении.

По информации министерства, заметно активизировалось партизанское движение — это свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан.

"Между тем российские ставленники и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество. Потому что боятся. Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что морское побережье постепенно превращают в линию обороны, поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван.

«Между тем, украинские власти призывают крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности сообщать о местонахождении врага или его технике», — подчеркнули в ведомстве.

Сделать это можно с помощью чат-бота «Єворог» или платформы Центра национального сопротивления.

«Деоккупация Крыма обязательно произойдет! Вскоре. Мы это сделаем. Все вместе!», - заявили в ведомстве.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что российская оккупационная «власть» начала эвакуацию из временно захваченного Крыма.

По его словам, российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно распродают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.