«Идет важная фаза». В украинской разведке дали совет жителям оккупированного Крыма 15 июня, 08:24 Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Жителям временно оккупированного Крыма лучше избегать пребывания в непосредственной близости к военным объектам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Что касается вопросов безопасности в Крыму, пока там есть оккупанты, пока их оружие и личный состав перемещаются по Крыму с целью убивать наших защитников и мирных людей, жителям Крыма лучше избегать пребывания в непосредственной близости от военных объектов, рашистов, от техники, от военных преступников, от оккупационной администрации. Безусловно, лучше держаться как можно дальше», — сказал он в эфире телеканала Freedom.

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По его словам, сейчас идет важная фаза.

«Есть обращение по сбору данных, которые будут и дальше помогать нам для восстановления нашей независимости. Каждый житель временно оккупированной территории, каждый крымчанин может передать эту важную информацию, которая приближает нашу победу и поражение рашистов», — сказал представитель ГУР.

Юсов заявил, что многие российские компании уже вывозят ценные активы и документы из оккупированного Крыма или просто сжигают их, потому что понимают, «что могут быть проблемы».