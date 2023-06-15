«Идет важная фаза». В украинской разведке дали совет жителям оккупированного Крыма
Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)
Жителям временно оккупированного Крыма лучше избегать пребывания в непосредственной близости к военным объектам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
«Что касается вопросов безопасности в Крыму, пока там есть оккупанты, пока их оружие и личный состав перемещаются по Крыму с целью убивать наших защитников и мирных людей, жителям Крыма лучше избегать пребывания в непосредственной близости от военных объектов, рашистов, от техники, от военных преступников, от оккупационной администрации. Безусловно, лучше держаться как можно дальше», — сказал он в эфире телеканала Freedom.
По его словам, сейчас идет важная фаза.
«Есть обращение по сбору данных, которые будут и дальше помогать нам для восстановления нашей независимости. Каждый житель временно оккупированной территории, каждый крымчанин может передать эту важную информацию, которая приближает нашу победу и поражение рашистов», — сказал представитель ГУР.
Юсов заявил, что многие российские компании уже вывозят ценные активы и документы из оккупированного Крыма или просто сжигают их, потому что понимают, «что могут быть проблемы».В ГУР заявляли, что российская компания Черноморнефтегаз, базирующаяся во временно оккупированном Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих работников и их родственников с полуострова.