Боятся высадки десанта. В Генштабе ВСУ рассказали, как в Крыму российские оккупанты готовятся к обороне 5 июля, 12:06 Временно оккупированный Крым (Фото:DimitroSevastopol/pixabay)

В Крыму российские оккупанты активно готовятся к обороне, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Практически завершено строительство фортификационных сооружений на севере полуострова, создается система противодесантной обороны на северо-западном и западном побережье Крыма для предотвращения возможной высадки морских десантов Сил обороны Украины», — сказал он в интервью Укринформу.



Видео дня

Однако, по его словам, точных данных относительно массового выезда семей российских военных с полуострова Украины нет.

«Но стоит ожидать значительного увеличения количества лиц, которые будут пытаться выехать из Крыма, в случае угрозы уничтожения крымского моста, приближения группировок войск (сил) Вооруженных Сил Украины к Перекопскому и Чонгарскому перешейкам в связи с началом подготовки к освобождению полуострова от оккупантов», — добавил он.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.