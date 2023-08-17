«Военкомы» в Крыму зарабатывают на телах погибших оккупантов — Крым SOS 17 августа, 18:59 Потери оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

«Военные комиссары» во временно оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших военных оккупационной армии, сообщила правозащитная организация Крым SOS.

По ее данным, «российские военные комиссары» привозят тела погибших на поле боя в морг Симферополя, но родственникам оккупантов при этом сообщают, что тело только что нашли в местах активных боевых действий, и его нужно перевезти в временно оккупированный Крым.

Видео дня

«За перевозку тела на полуостров родственникам предлагают заплатить ориентировочно 100−150 тысяч рублей за услуги перевозчиков. Такую сумму „комиссары“ оправдывают тем, что тело находится в неудобном месте, дальнейшая его перевозка тоже проблематична, поэтому тело придется ждать еще долго», — говорится в сообщении.

Правозащитники уточнили, что сейчас известно по меньшей мере о трех-четырех подобных случаях.

По данным Генштаба, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 256 050 военных.