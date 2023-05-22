Россияне вывозят из Крыма документы о своей незаконной деятельности — Гуменюк

22 мая, 20:02
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Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму вывозят с полуострова документы, которые подтверждают их незаконную деятельность.

Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.tv.

«Мост они используют пока по назначению, то есть транспортно-логистически, чтобы пытаться вывезти все то, что для них ценно, что может быть ценно также для Международного трибунала. То есть документы, подтверждающие их незаконную деятельность», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты максимально эвакуируют с полуострова все то, что может быть использовано против них. Также, по ее данным, россияне вывозят с полуострова членов своих семей и некоторые российские военные пытаются покинуть украинский Крым, оформив отпуска.

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Спикер отметила, что Россия пытается рассредоточить свои силы на полуострове, в частности склады боеприпасов и горючего.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Наталья Гуменюк

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