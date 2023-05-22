Россияне вывозят из Крыма документы о своей незаконной деятельности — Гуменюк 22 мая, 20:02 Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму вывозят с полуострова документы, которые подтверждают их незаконную деятельность.

Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.tv.

«Мост они используют пока по назначению, то есть транспортно-логистически, чтобы пытаться вывезти все то, что для них ценно, что может быть ценно также для Международного трибунала. То есть документы, подтверждающие их незаконную деятельность», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты максимально эвакуируют с полуострова все то, что может быть использовано против них. Также, по ее данным, россияне вывозят с полуострова членов своих семей и некоторые российские военные пытаются покинуть украинский Крым, оформив отпуска.

Спикер отметила, что Россия пытается рассредоточить свои силы на полуострове, в частности склады боеприпасов и горючего.

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