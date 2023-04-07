Россияне утратили интерес к отдыху в Крыму — Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что россияне утратили интерес к отдыху во временно оккупированном Крыму.
«Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российской поисковой системы Яндекс», — пишет он в Twitter.
По словам Кулеба, в марте 2023 года было в два раза меньше поисковых запросов «отдых в Крыму» (129 000), чем в марте 2022 года (261 000).
«Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу», — отметил он.
Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.
Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки полуострова.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что украинская армия будет в оккупированном Крыму через пять-семь месяцев, поскольку у России недостаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.