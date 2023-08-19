Россияне заявили о ночной атаке по Крыму 19 августа, 08:00 Россияне заявили о ночной атаке по Крыму (Фото:Reuters)

Минобороны России заявило, что в ночь на субботу, 19 августа, украинские силы атаковали Крым переоборудованным в ударный вариант ракетами ПВО С-200. Россияне заявляют, что все ракеты сбили.



«Киевским режимом была осуществлена попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант ЗРК С-200 по территории Крыма», — говорится в сообщении российского минобороны.

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Там уверяют, что «украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе».

Ранее сообщалось, что ночью в Крыму прогремел сильный взрыв. Взрыв слышали в нескольких районах.