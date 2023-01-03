Оккупанты стягивают новые воинские части на север Крыма, Украина будет бить по позициям врага — ГУР 3 января, 16:03 Пылающий Крымский мост на стилизованной марке в центре Киева (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты пытаются сохранить «сухопутный коридор» в Крым и стягивают на север оккупированного полуострова новые воинские части. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии Укринформу во вторник, 3 января.

«В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря. Также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории», — подчеркнул Черняк.



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По его словам, войска страны-террориста строят оборонительные сооружения как на севере оккупированного Крыма, так и на временно захваченной части Херсонской области, потому что «понимают, что им придется вести боевые действия на этих рубежах».

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.