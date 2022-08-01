В Крыму фиксируют перемещение российской техники, оккупанты перебрасывают войска — представительство президента

1 августа, 18:51
Жители оккупированного Крыма распространяют листовки для принудительно мобилизованных в армию страны-агрессора России (Фото:Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook)

Жители оккупированного Крыма распространяют листовки для принудительно мобилизованных в армию страны-агрессора России (Фото:Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook)

На территории временно оккупированного Крыма фиксируют перемещение российской военной техники, боеприпасов и личного состава.

Об этом сообщает представительство президента в Крыму в Facebook в понедельник, 1 августа.

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По информации источников представительства, в селе Молочное возле озера Соленое разместили вражеские ракетные комплексы. Возле оккупированного Джанкоя зафиксировано скопление российской военной техники — как уничтоженной после боев, так и новой, которая прибывает из России. Украинская разведка установила, что страна-агрессор перебросила на полуостров группу десантников, которых планирует отправить на юг Украины.

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В разных частях Крыма фиксируют активность российских военных самолетов, которые запускают ракеты по украинским городам. По данным представительства, активность авиации противника связана с усиленной охранной незаконно построенного Крымского моста.

Также сообщается, что по состоянию на 29 июля в Крыму похоронили по меньшей мере 134 солдата российской армии (реальное количество может быть больше). 65 из них, предположительно, были гражданами Украины.

Росгвардия объявила на оккупированном полуострове «набор на службу» для мужчин, а местные жители распространяют листовки для незаконно мобилизованных, советуя им передавать информацию ВСУ, избегать повесток и сдаваться в плен.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid02Mqg4K5k6kCNrgwqidyqACtEyemQJh6wRbwxwTAwGqbenJbNUW3eAqec2oUGozuCl

31 июля марионетка Кремля, «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России, и безосновательно обвинил в этом Украину. По его словам, шесть человек получили ранения. Якобы в связи с этим в Севастополе отменили все мероприятия к российскому дню ВМФ. Позже «сенатор» Крыма заявила, что штаб флота РФ в Севастополе атаковали из самого города.

В Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины ответили, что такая новость оккупантов свидетельствует о том, что россияне в Крыму боятся ВСУ. Там добавили, что такими сообщениями РФ признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста.

Если разрушить Крымский мост, у Путина сорвет крышу – Алексей Мельник

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Российская агрессия Российская армия Агрессия РФ Оккупация Крыма Война России против Украины

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