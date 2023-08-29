РФ готовит новую волну мобилизации в оккупированном Крыму: планируют привлечь до 30 тысяч человек 29 августа, 10:46 Параллельно с мобилизацией в оккупированном Крыму также начался «призыв» (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Страна-агрессор Россия готовит новую волну мобилизации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Представительстве президента в АРК Крым.

Отмечается, что один из мобилизационных пунктов уже активно «работает» в Алуште прямо на центральной набережной.

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В военкомате оккупированного Севастополя россияне активно проводят совещания и инструктажи.

«Повестки будут раздаваться в сопровождении сотрудников полиции или росгвардии. Особое внимание будет уделяться так называемым „уклонистам“. Оккупанты планируют мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч срочников», — добавили в украинском ведомстве.

Там также рассказали, что РФ ищет все возможные формы привлечения жителей оккупированного Крыма к участию в войне против Украины.

«Путин подписал указ, согласно которому „оперативный штаб“ оккупированного Крыма сможет „координировать“ работу воинских частей, а также привлекать граждан к „охране и борьбе с диверсантами на добровольной основе“. Это еще один насильственный способ, которые придумали оккупанты, чтобы завербовать жителей Крыма в ряды России», — резюмировали в представительстве президента в АРК.

25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода заявлял, что в России рассматривают возможность дополнительно мобилизовать еще 450 тысяч человек.



