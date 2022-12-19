Путин захотел раздавать «отличившимся» оккупантам землю в Крыму 19 декабря, 17:19 Российский диктатор решил незаконно раздавать оккупантам землю в Крыму (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российский диктатор Владимир Путин издал «распоряжение», по которому «отличившиеся» участники полномасштабной войны против Украины смогут бесплатно получить землю в оккупированных Крыму и Севастополе, а также в Подмосковье.

Как сообщает The Insider, «распоряжение» опубликовано на российском портале правовой информации. Глава кремлевского режима предлагает раздавать оккупированную украинскую землю «ветеранам боевых действий», которые получили государственные награды, и семьям погибших оккупантов.

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Издание отмечает, что раздачу земли в оккупированном Крыму российским военным начал фейковый «губернатор» Сергей Меняйло в 2015 году. В частности, в 2017 году стало известно, что Меняйло полностью отдал российским военным поселок Кача, в том числе дома, предприятия и церкви.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что граждане страны-агрессора России, которые незаконно переехали в оккупированный Крым, должны покинуть полуостров после его деоккупации.



Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.