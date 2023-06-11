В оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях

11 июня, 18:22
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В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, май 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, май 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях, сообщает Baza.

Отмечается, что взрыв произошел днем в воскресенье, 11 июня. Машинист товарного поезда, как утверждается, заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение.

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В результате взрыва, по предварительным данным, повреждены пути и грузовой локомотив.

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Telegram-канал Осторожно, новости сообщает, что нескольким людям была оказана помощь на месте, госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных рабочих.

Взрыв произошел в Кировском районе Крыма — это восток полуострова. Движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов, сообщила марионетка Кремля Сергей Аксенов. При этом он не сообщил о том, что послужило причиной повреждения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

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