В оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, май 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)
В оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях, сообщает Baza.
Отмечается, что взрыв произошел днем в воскресенье, 11 июня. Машинист товарного поезда, как утверждается, заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение.
В результате взрыва, по предварительным данным, повреждены пути и грузовой локомотив.
Telegram-канал Осторожно, новости сообщает, что нескольким людям была оказана помощь на месте, госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных рабочих.
Взрыв произошел в Кировском районе Крыма — это восток полуострова. Движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов, сообщила марионетка Кремля Сергей Аксенов. При этом он не сообщил о том, что послужило причиной повреждения.