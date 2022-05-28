Крымский тупик. Туристы из РФ игнорируют полуостров — отдых со вкусом войны им не нужен. А других там нет 28 мая, 10:49 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською База войны: Крым сейчас похож на прифронтовую военную базу, чем на место для отдыха (Фото:AP)

На майские в Крым приехало в пять-шесть раз меньше отдыхающих, чем обычно. Летом будет не лучше. Тем временем Москва превращает полуостров в гигантский военный госпиталь

Закрытый чат владельцев небольших гостиниц оккупированного Крыма, к которому получил доступ НВ, переполнен тревогой и отчаянием. Один участник сообщает, что поднял прайс на проживание на 20% в сравнении с прошлым годом. Другой сетует на высокие цены в магазинах полуострова, сравнимые с итальянскими и французскими, несмотря на официально низкий валютный курс — 66 рублей за $1. Их собеседники рассказывают, что от Балаклавы до Тарханкута, то есть, по всему юго-западному побережью Крыма, запрещен выход в море, — даже прогулочным катерам.

Видео дня

Но основная тема бесед — резкое измельчание туристического потока. «Я по [Керченскому] мосту ехала, пусто. Автомобилей [туристов] очень мало, в основном [военная] техника идет. Если майские такие, то что будет дальше?». «А у нас [военные] самолеты очень даже летают: Сушки, МИГи и прочее». «А у нас [военные] вертолеты. Эксклюзивный туризм, йо-майо».

О том, что положение туротрасли оккупированного полуострова тяжелое, говорят не только представители индустрии в чатах, но и цифры в российских СМИ. По данным газеты Коммерсант, майские праздники дали рекордно низкую заполняемость крымских отелей — всего 10−15%. А продажи летних туров на полуостров сократились на 50−85%. В итоге на период отпусков в Крыму забронировано около трети номерного фонда, при этом данный показатель в наиболее удачные пост-оккупационные сезоны составлял 70−80%.

В итоге вся туристическая отрасль полуострова — именно как бизнес, готова обрушиться. Или, как минимум, лишиться сегмента небольших и средних частных отелей — на 50−60 номеров, на которые приходится 20−30% от общего числа мест.

Никого из экспертов подобное положение вещей не удивляет. Во-первых, в Крым вообще не летают гражданские самолеты — на время войны Росавиация объявила «режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России». На данный момент запрет действует до конца мая, но с начала российского вторжения в Украину его неоднократно продлевали. Поездом на полуостров из центральных районов страны-агрессора ехать долго. Одновременно сократился поток автотуристов. Россияне победней — основные «клиенты» Крыма, сейчас экономят. А те, что побогаче, по-прежнему предпочитают все еще открытую перед ними Турцию.

Невозвратные потери: Вести о погибших российских солдатах в Украине заставляют крымчан бояться военных действий / Фото: REUTERS

Крымский журналист Виктор Ядуха, с которым пообщался НВ, уточняет, что в Сочи тоже наметился спад туристического потока, но небольшой: порядка 10%. «Значит, дело не только в экономности [россиян]. Крым воспринимается сейчас туристами как прифронтовой регион. По северным окраинам полуострова прилетало, Украина пугает ударами по мосту. Вот это, я думаю, главная причина», — говорит он.

Госпиталь и военная база

Эльмира, владелица одной из гостиниц в Евпатории, на условиях анонимности согласилась поговорить с НВ о положении дел в местной турсфере.

Заполняемость ее отеля на майских праздниках составила 50%. А принадлежащие ей ресторан и чебуречная снизили оборот в половину, хотя часть их клиентов — местные.

При этом, по словам крымчанки, на полуострове повсеместно растут цены на проживание отдыхающих. Как пишут местные издания, за последнее время они увеличились на 15−50%.

В относительно небольшом отеле Эльмиры за обычный двухместный номер надо отдать 5 тыс. рублей (2,4 тыс. грн) в сутки. Средний же для полуострова ценовой диапазон за аналогичное размещение — это 3−6 тыс. руб. Что достаточно много, если учесть, что местная турсфера ориентирована, по словам Эльмиры, на туристов небогатых, которые выбирают типовые, массовые санатории советского типа.

Полуостров-госпиталь: Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко говорит, что крымские больницы переполнены ранеными / Фото: investigator.org.ua

Рост цен стал одним из катализаторов снижения спроса. По данным российского сервиса онлайн-бронирования Tvil.ru, в Крыму число отказов от предварительно забронированных номеров достигло 74%. Для сравнения, в Краснодарском крае — это тоже черноморское побережье — случилось 23% отмен.

Ирина, совладельца небольшой гостинцы на Южном берегу, в Кореизе, рассказывает еще об одной причине резкого сокращения турпотока. Мол, раньше большинство отдыхающих прилетало на полуостров самолетами, — поездами россиянам ехать сюда неудобно, а других туристов здесь и нет. Сейчас, после закрытия воздушного пространства, в отеле Ирины от брони отказались 80% клиентов. И на каждую новую бронь приходится четыре отказа от довоенных резерваций номеров. При этом отель снизил цены до 1,5 тыс. руб. (660 грн) за номер, хотя обычный ценник — около 2,5 тыс. руб. (1,1 тыс. грн).

«Войны боятся. Сейчас даже те, кто на машине или на поезде едут, боятся. Спрашивают у нас, как лучше добраться, какими безопасными дорогами ехать», — рассказывает Ирина.

Андрей Клименко, главный редактор украинского издания BlackSeaNews, специализирующегося на черноморской тематике, обращает внимание еще на один важный для туротрасли аспект: за несколько лет в Крым переехало около 1,2 млн россиян, в основном связанных с силовыми структурами и армией. С началом войны многие из них стали вывозить семьи из полуострова, опасаясь за их безопасность. А те, в свою очередь, разносят негативную информацию о Крыме по всей России. «Туризм — это очень щепетильная сфера. Туристический поток формирует не столько официальная информация, но и то, что люди говорят. А говорят они об опасности. Какой уж тут курортный сезон», — говорит Клименко.

Свою роль сыграла и история с затоплением черноморского флагмана — крейсера Москва. Тогда крымчанам стало понятно: украинские ракеты могут так или иначе их достать.

Туристов отпугивает и то, что Москва фактически превратила Крым в военный госпиталь. Клименко рассказывает, что сейчас профильные курорты в Евпатории и Саках, которые традиционно специализируются на проблемах опорно-двигательного аппарата, — забиты ранеными солдатами оккупационной армии.

«А какая радость людям отдыхать, если рядом раненые, больницы переполнены. То тут, то там можно увидеть военных оккупантов без рук, без ног», — поясняет он.

К тому же в 30 км к северу от Евпатории находится военно-морская база. А в 30 км к югу от Сак — огромный военный аэродром. То есть, западный Крым — это теперь не только большой госпиталь, но еще и гигантская военная база. «А туристы тут — придаток, пережиток украинского прошлого, никому они не нужны», — рассказывает Клименко.

На все это накладывается плохой бэкграунд, ведь после аннексии поток отдыхающих на полуострове резко снизился. Если до 2014-го в Крым приезжало до 6 млн туристов в год, то после оккупации этот показатель снизился вдвое — до 3 млн. Теперь и треть от последней цифры станет для местной туротрасли большим достижением.

«Май для туристической сферы определяет все лето: если он успешен, весь остальной сезон пройдет хорошо, — поясняет крымчанка Эльмира. — Думаю, если сезон будет в лучшем случае 30−50% по отношению к прошлому году, то многие будут довольны».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.