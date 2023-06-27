Оккупанты заявили о повреждении железнодорожных путей в Крыму, роспропаганда говорит о «диверсии» 27 июня, 10:08 В оккупированном Крыму участились случаи повреждения железнодорожного полотна (Фото:Johannes Plenio/Unsplash)

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил о повреждении железнодорожных путей на оккупированном полуострове.

В своем Telegram он уточнил, что повреждения зафиксированы в Кировском районе.

Аксенов утверждает, что пострадавших нет. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов.

Видео дня

Telegram-канал Shot отмечает со ссылкой на источники, что рассматривается версия о «диверсии».

Задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Работают экстренные службы.

21 июня оккупанты заявили о повреждении железнодорожного полотна возле Феодосии. Движение поездов приостанавливали.

Было также опубликовано видео с моментом взрыва.

До этого взрыв на железной дороге в Крыму произошел 11 июня.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала в интервью Radio NV, что Украина контролирует все транспортные артерии на севере Крыма.

23 июня кремлевская марионетка на временно захваченных украинских территориях в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост «поврежден намного серьезнее, чем мы думали сначала».