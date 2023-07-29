«Об этом и подмигивает глава ГУР». «Будановцы» нас уже в Крыму заждались — Свитан о том, что украинские войска «скоро» войдут на полуостров 29 июля, 16:13 NV Премиум «Будановцы» в Крыму уже заждались украинские войска, — Свитан (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска «скоро» войдут в Крым.

«Буданову в этом смысле можно верить. Раз он сказал, что скоро будем в Крыму, значит скоро будем в Крыму», — убежден Свитан.

Также он добавил, что некоторые представители украинских спецслужб уже находятся на оккупированном полуострове:

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«А то, что „будановцы“ уже давно в Крыму… [Глава ГУР] же обещал еще на конец весны быть в Крыму. Так они в конце весны уже в Крыму и работают. Это наши диверсионно-разведывательные группы, которые работают в Крыму по уничтожению, корректировки, доразведки, разведки объектов».

В качестве примера Свитан назвал склады на полуострове, которые уничтожаются контактным методом.

«„Будановцы“ нас уже в Крыму заждались. Пора уже двигаться. Есть уже такой вариант. Левый берег [Днепра после подрыва Каховской дамбы россиянами] уже подсох, вода сошла. Можно в ближайшее время форсировать Днепр, двигаться в сторону Армянска. А дальше — Крым. Я думаю, об этом и подмигивает Буданов», — добавил эксперт.