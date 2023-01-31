Партизаны в Крыму подорвали авто Росгвардии, уничтожены два офицера РФ — Атеш 31 января, 17:28 Партизаны ликвидировали во временно оккупированном Крыму двух офицеров Росгвардии (Фото:Скриншот из видео Атеш/Telegram)

Крымские партизаны во вторник, 31 января, сообщили об уничтожении во временно оккупированном Крыму двух офицеров Росгвардии.

«У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля — в Росгвардию. Наши люди в этой преступной по своей сути организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине», — сообщает военное движение украинцев и крымских татар Атеш в Telegram.

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Также было опубликовано видео, где, по словам Атеш, горит авто оккупантов на украинском полуострове.

«Поздравляем наших братьев с успешной операцией. Взрывчатка хоть и самодельная, но взрывается не хуже казенной. Молодцы», — говорится в сообщении.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Украина должна «сделать все, чтобы Крым вернулся домой к лету».