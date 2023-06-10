«Есть один интересный вариант». Как освободить Крым, учитывая катастрофу после подрыва Россией Каховской ГЭС — Гетьман 10 июня, 13:15 NV Премиум Незаконно построенный Крымский мост и дым над нефтебазой в Краснодарском крае РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, как может выглядеть освобождение Крыма после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

«Было несколько вариантов освобождения нашего Крыма. Это разрабатывалось в нашем Генеральном штабе. Есть один из интересных вариантов, о котором говорили вслух. Возможно, освобождение Крыма нам удастся сделать, не применяя сухопутные войска, то есть не заходя непосредственно в это место», — уверяет Гетьман.

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Также он объяснил, как это может произойти:

«Когда мы сможем выйти на побережье Азовского моря, Крым окажется в оперативном, условном окружении, когда по суше невозможно будет подвозить все, что необходимо для ведения войны той группировке, что есть на полуострове. И у них останется только Крымский мост, по которому они смогут что-то подвозить. Но, вероятнее всего, это будет место для бегства россиян».

Также ветеран описал, в какой ситуации окажутся оккупанты:

«Они поймут, что весь полуостров находится под нашим огневым контролем, что наши ракеты могут долететь до любой точки Крыма; что нет у них возможности поставлять оружие, технику, патроны и личный состав с материковой части России; плюс к тому — сейчас там возникают проблемы с питьевой водой. Мне кажется, Крымский мост даже взрывать нет смысла, чтобы это было место, по которому они будут убегать и освобождать нашу территорию».

Гетман добавил, что этот сценарий возможен, но не обязательно, что произойдет именно так. Однако такой вариант позволит минимизировать украинские потери, а потому эксперт считает его одним из лучших.